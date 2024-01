Einbruch in Offingen: Täter durchwühlen Zimmer eines Wohnhauses

In Offingen wird in ein Haus eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Die Polizei ermittelt jetzt.

Bei einem Einbruch in Offingen gingen die Täter leer aus, verursachten aber einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Am Samstagabend um 20.35 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Burgau über eine Alarmzentrale die Mitteilung, dass gegen 19.28 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Günzburger Straße in Offingen eingebrochen worden sei. Vor Ort konnte durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau festgestellt werden, dass die Glasscheibe einer Terrassentüre eingeschlagen wurde und der Täter so ins Haus gelangte.

Polizei sucht nach Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, wurden im Haus vom Täter Schränke nach Wertsachen durchsucht. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub und waren nicht im Haus. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Einbrecher bereits vom Tatort entfernt. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurden aus dem Haus keine Wertsachen gestohlen. An der Terrassentüre entstand jedoch ein Sachschaden von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)