Einbruch in Tankstelle: Kein Geld mitgenommen, aber Buch dagelassen

Ein Unbekannter wirft in Offingen die Scheibe der Glastüre ein und will Bargeld stehlen. Doch dieses Vorhaben scheitert.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Tankstelle in der Günzburger Straße in Offingen ein. Er warf laut Polizeibericht zunächst einen Stein gegen die gläserne Schiebetüre, danach riss er einen Teil der Türe ab. Er ging gezielt zur Kasse und entwendete eine leere Geldkassette, anschließend flüchtete er Richtung Süden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Auffällig ist, dass der Täter am Tatort ein mitgebrachtes Buch zurück ließ. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter 08222/96900 entgegen. (AZ)