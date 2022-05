Einbruchsversuch scheitert in Offingen

Obwohl der Einbruch keinen Erfolg hatte, ist der entstandene Schaden an einem Auto in Offingen erheblich. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Personen versuchten in der Bahnhofstraße in Offingen ein Auto aufzubrechen. Dabei beschädigten sie sämtliche Türschlösser an dem VW. Laut Polizei gelang es ihnen aber nicht, ins Fahrzeug zu kommen. Der Geschädigte konnte als Tatzeitraum die Zeit vom 26. April, 18.00 Uhr, bis 28. April, 10 Uhr, eingrenzen. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Hinweise auf die Tat oder mögliche Personen nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)