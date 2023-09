Erste Haushalte in Offingen sind am Glasfasernetz angeschlossen

Voraussichtlich bis Sommer 2024 sollen alle Anschlüsse in der Marktgemeinde zur Verfügung stehen. Das teilt der Anbieter LEW TelNet mit.

Surfen mit bis zu 1 Gbit/s, Fernsehen und Telefonie über Glasfaser: Für die ersten Bürgerinnen und Bürger in Offingen ist das ab sofort möglich. Anfang des Jahres hatte LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, in der Marktgemeinde mit dem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Nun sind die ersten Haushalte am Netz, wie aus einer Pressemitteilung herausgeht. „Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein bei der Anbindung unserer Gemeinde an das Gigabitnetz erreicht“, sagt Thomas Wörz, Bürgermeister des Marktes Offingen. „Wir freuen uns sehr, dass der Ausbau so schnell vorangeht, und hoffen, dass während der noch laufenden Bauphase noch möglichst viele Haushalte die Chance für einen Glasfaserhausanschluss nutzen.“

Tiefbauarbeiten für Glasfaser in Offingen zur Hälfte abgeschlossen

Ausgehend vom eigenen rund 6000 Kilometer langen Glasfasernetz, das die LEW-Gruppe laut eigenen Angaben in der Region betreibt, erschließt der Anbieter das Marktgebiet mit Glasfaser bis in die Haushalte. Den angeschlossenen Haushalten stehen Highspeed Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s zur Verfügung. Aktuell sind die Tiefbauarbeiten etwa zur Hälfte abgeschlossen, wie LEW mitteilt. Parallel dazu werden Glasfasern eingezogen, Hausanschlüsse montiert und in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise in Abschnitten. Nach aktueller Planung stehen voraussichtlich bis Sommer 2024 alle Anschlüsse in Offingen zur Verfügung. Die Aktivierung der Glasfaseranschlüsse erfolgt, wie LEW mitteilt, abgestimmt auf eventuell bestehende Altverträge mit anderen Anbietern, sodass keine doppelten Zahlungen anfallen.

Für Haushalte, die noch LEW Highspeed buchen möchten, bietet der Anbieter den Glasfaserhausanschluss bis zum voraussichtlichen Abschluss der Bauarbeiten im zweiten Quartal 2024 laut eigenen Angaben zum Sonderpreis an. Auf www.lew-highspeed.de können Interessierte prüfen, ob ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt. Fragen rund um das Angebot beantwortet das Team von LEW Highspeed unter der gebührenfreien Servicenummer 0800/539 0001. (AZ)