Faustschläge und Pfefferspray: Arbeiter streiten sich in Offingen

In einer Arbeiterunterkunft in Offingen sind drei Arbeiter in Streit geraten. Es gab einen Faustschlag und Pfefferspray wurde eingesetzt.

Der Polizei Burgau wurde am Samstagabend gegen 21 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft in der Hauptstraße in Offingen mitgeteilt. Drei polnische Arbeiter im Alter von 58, 45 und 22 Jahren waren demnach in Streit geraten. Hierbei hatte laut Polizei der 58-Jährige den 45-Jährigen mit der Faust geschlagen, so dass dieser über Schmerzen im Bauchraum klagte. Im weiteren Verlauf wurde durch einen der beteiligten Personen ein Pfefferspray eingesetzt. Aufgrund der Alkoholisierung und Sprachbarrieren konnte zunächst nicht geklärt werden, wer das Pfefferspray benutzt hatte. Der 45-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (AZ)