Offingen feiert zwei Tage ein ganz besonderes Inselfest

Endlich wieder Inselfest! Ein Fest, welches wie kein anderes für das Miteinander, für die Gemeinschaft und für die Lebensfreude in Offingen stehe. So hatte es Bürgermeister Thomas Wörz bezeichnet. Das Inselfest auf der Hagenmahd, eine Veranstaltung der Offinger Vereine für die Vereine und natürlich auch für die Offingerinnen und Offinger, gibt es seit mehr als 20 Jahren. Allerdings gab es da auch einige Unterbrechungen. Zweimal musste es wegen der Corona-Pandemie ausfallen und an diesem Samstag war es genau 400 Tage her, als im vergangenen Jahr das Jahrhunderthochwasser mit voller Wucht über den Markt hereingebrochen war. Offingen hatte damals nicht nur aus dem Landkreis und aus der Region Hilfe erfahren, sondern auch von weiter her – teilweise waren Ehrenamtliche bis aus Berlin angereist, um im Markt mitanzupacken.

