Feuerwehrleute kentern bei Bootsfahrt in der Mindel

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Offingen waren am Mittwochabend mit einem Boot in der Mindel unterwegs. Dann geriet es in mehrere starke Äste.

In den frühen Abendstunden des Mittwochs sind drei Angehörige der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr auf einem Boot in der Mindel unterwegs gewesen. Das Boot geriet während der Fahrt in mehrere starke Äste, woraufhin es kenterte. Hierbei klemmte sich laut Bericht der Polizei ein 24-jähriger Mitfahrer an einem Geländer ein und verdrehte sich das Knie. Der Feuerwehrmann wurde zur ärztlichen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

