Frau fährt in Offingen gegen Kindergartenmauer und dann davon

Beim Ausparken ist eine Frau am Mittwoch gegen die Mauer und die Regenrinne eines Kindergartens gefahren. Anschließend suchte sie sich eine neue Parklücke.

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmittag am Kindergarten in Offingen rückwärts ausgeparkt. Dabei ist sie laut Angaben der Polizei gegen die Außenmauer und eine Regenrinne des Gebäudes gefahren. Im Anschluss parkte sie ihr Fahrzeug auf einem anderen Parkplatz am Kindergarten wieder ein. Daraufhin wurde sie, so der Polizeibericht, auf den Unfall angesprochen. Die Frau behauptete jedoch, dass sie den Schaden nicht verursacht hätte.

Polizei kommt zur Aufklärung des Unfalls an den Kindergarten

Zudem gäbe es keine Videoüberwachung, die den Unfall beweisen könne. Sie stieg dann in ihr Auto und fuhr weg. Die hinzugerufenen Beamten trafen die Fahrerin zu Hause an. Sie zeigen sie wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle an. Der Schaden am Gebäude des Kindergartens steht noch nicht fest. (AZ)