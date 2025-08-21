Wie die Feuerwehr Offingen zu einem kostenlosen Tanklöschfahrzeug kommt

30 Jahre lang verrichtete das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 zuverlässig seinen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr Burgau. Inzwischen wurde es durch ein neues Fahrzeug ersetzt. Bastian Geiss, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Geiss GmbH, hatte kurzerhand die Gelegenheit genutzt und das alte Fahrzeug übernommen.

Auch in Offingen ist die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs geplant. Mit dem bisherigen Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) allerdings hätte die Zeit bis zur voraussichtlichen Lieferung im Jahr 2028 nur noch mit viel Wartungsaufwand und hohen Reparaturkosten für den Markt überbrückt werden können. Bis dahin stellt die Firma Geiss nun der Offinger Wehr das zwar 30 Jahre alte, aber nach wie vor komplett einsatzbereite Tanklöschfahrzeug, kostenfrei zur Verfügung. Damit kann diese bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf eine wesentlich umfangreichere Ausstattung, darunter zusätzliche 2500 Liter Löschwasser inklusive Schaumzumischung, zurückgreifen.

Seit mehreren Wochen steht das Fahrzeug nun im Offinger Feuerwehrgerätehaus und rückte bereits mehrmals zu Einsätzen aus. Ein Mehrwehrt nicht nur für die Offinger Wehr, sondern auch für den Markt selbst und was die Sicherheit betreffe, dank der Firma Geiss, wie Offingens Bürgermeister Thomas Wörz betonte. (AZ)