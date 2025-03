Gelöbnis der Bundeswehr findet in Offingen statt

Die Rekruten des Informationstechnikbataillons 292 werden ihr Gelöbnis beziehungsweise ihren Diensteid bei einem feierlichen Appell im Markt Offingen öffentlich ablegen. Der Kommandeur Oberstleutnant Torge Bornhöfft und der Bürgermeister von Offingen, Thomas Wörz, werden zu den Soldaten und Gästen sprechen. Die Gelöbnisrede wird der Kommandeur Einsatzkräfte, Generalmajor Frank Schlösser halten. Das Heeresmusikkorps aus Ulm wird zur musikalischen Untermalung spielen.

Der Appell wird im Beisein von Familienangehörigen und weiteren Gästen auf dem Gelände des TSV Offingen, Am Sportplatz 11, am 21. März zwischen 10 Uhr und 11 Uhr stattfinden. Zuvor findet ab 8.30 Uhr ein ökumenischer Gelöbnisgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg in der Pfarrer-Miller-Straße 7 statt. Vor der Veranstaltung stellt das Bataillon einige seiner IT-Systeme vor. Besucher können sich an einem eigens dafür eingerichteten Stand informieren.

Offingen ist die Patenstadt der 4. Kompanie des IT-Bataillons 292. Mit dem öffentlichen Gelöbnis zeigt die Kompanie ihre Verbundenheit mit der Gemeinde Offingen. (AZ)