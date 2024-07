Gestohlene Lederjacke taucht triefnass wieder auf

Die Polizei sucht nach einem Diebstahl in Offingen Zeugen. Eine bislang unbekannte Person hatte am vergangenen Samstag gegen 20 Uhr eine schwarze Lederjacke mitgenommen, die in der Schubertstraße in einem unversperrten Auto abgelegt war. Die Jacke wurde kurze Zeit später in Tatortnähe völlig durchnässt wieder aufgefunden, meldet die Polizei. Zeugenhinweise werden unter Telefon 08222/96900 bei der Polizeinspektion Burgau entgegen genommen. (AZ)

-