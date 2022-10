Gospelchor feiert Jubiläum mit einem großen Konzert

Gospel & Joy präsentiert Songs aus den vergangenen 20 Jahren, aber auch einige neue Stücke. Ein junger Offinger Chor gibt sein Debüt.

Der Offinger Gospelchor Gospel & Joy besteht seit 20 Jahren. Das Jubiläum wird am Sonntag, 23. Oktober, in der katholischen Kirche als Best-off-Konzert mit Songs aus den vergangenen 20 Jahren sowie auch einigen neuen Stücken gefeiert. Eine Bandbreite von vielfältigen Musiktiteln wird zu hören sein – ganz egal, ob man gefühlvolle Melodien liebt oder lebhafte Stücke mag – es ist alles dabei.

Neue begeisternde Kirchenmusik wie "Build Your Kingdom" von Rend Collectiv oder moderne klangvolle Gospels wie "Father" vom Oslo Gospel Choir haben das Publikum in den vergangenen Konzerten begeistert und haben es ins diesjährige Programm geschafft. Auch die weltweit bekannten Titel "Oh Happy Day", "Glory, Glory, Hallelujah" oder "I Will Follow Him" dürfen beim Jubiläumskonzert nicht fehlen. Neben diesen bekannten Best-off-Songs kann sich das Publikum auch auf neue Programmpunkte freuen. Dazu zählt das ergreifende Stück "Baba Yetu", das in afrikanischer Sprache gesungene "Vater unser". Weiterhin gibt ein junger Chor sein Debüt unter anderem mit "The Blessing", einem berührenden, aber kraftvollen Song aus dem Genre der modernen Gospels.

Mitsingen ist beim Konzert von Gospel & Joy in Offingen erwünscht

Die gesamte Musikauswahl ist auf unterschiedlichste Art und Weise arrangiert. Solopassagen, Sologruppen und Chorarrangements wechseln sich ab. Auch bei der Instrumentalbegleitung hat Gospel & Joy eine große Gestaltungsvielfalt mit Piano, Schlagwerk, Trompete und Posaune vorbereitet. Mit einfühlsamer oder akzentuierter Begleitung werden die verschiedenen Stimmungen der Lieder eingefangen, sodass der Funke auf das Publikum überspringt. Mitsingen ist erlaubt, ja sogar erwünscht. Auch Teilnehmende der Workshop-Tage sind in diesem Jahr erst mal mit von der Partie und unterstützen mit ihrem Erlernten den Gospelchor. Die Chorleiterin Simone Braun hat das diesjährige Konzertprogramm zusammengestellt. Am Piano werden sie und der Chor von Daniel Layer unterstützt.

Karten gibt es an der Abendkasse. (AZ)