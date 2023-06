Griff zur Zigarette führt zu Verkehrsunfall in Offingen

Weil sich ein Autofahrer während der Fahrt eine Zigarette ansteckte, kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davon trugen.

Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagmorgen mit seinem Opel auf der Staatsstraße zwischen Offingen und Burgau. Weil er rauchen wollte, zündete ihm sein Beifahrer eine Zigarette an. Wie die Polizei in Burgau mitteilte, schaute dabei der Fahrer auf die Flamme des Feuerzeuges und geriet wegen dieser Unaufmerksamkeit mit seinem Fahrzeug auf das rechte Bankett. Weil er erschrak, lenkte er offensichtlich zu heftig gegen. Dadurch kam der 23-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam der Opel in einem Gebüsch zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden laut Polizeiangaben vom Rettungsdienst wegen leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Gebüsch und am Auto entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. (AZ)