Drei Schulen im Landkreis werden Partnerschule Verbraucherbildung

Eine der ausgezeichneten Schulen erhält sogar eine Geldprämie. Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber erklärt, um was es sich bei dem Programm handelt.

Thorsten Glauber, Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Michael Piazolo, Staatsminister für Unterricht und Kultus, und der Verbraucherservice Bayern im KDFB haben dieses Jahr 93 allgemein- und berufsbildende Schulen als „Partnerschule Verbraucherbildung Bayern“ ausgezeichnet. 17 dieser Schulen erhielten die Sonderauszeichnung „Partnerschule Plus“, da sie Verbraucherbildung bereits nachhaltig und umfassend im Schulalltag verankert haben. 18 Teilnehmende erhalten für ihre besonders gelungenen Wettbewerbsbeiträge eine Geldprämie in Höhe von 300 Euro. Unter den ausgezeichneten Schulen sind auch drei aus dem nördlichen Landkreis Günzburg.

Die Grundschule und die Mittelschule Offingen wurden artnerschule Verbraucherbildung Bayern ausgezeichnet, die Maria-Ward-Realschule Günzburg erhält zusätzlich eine Prämie. Bayerns Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber betont in einer Pressemitteilung anlässlich der Vergabe der Urkunden an die Schulen: "Das Programm Partnerschule Verbraucherbildung Bayern steht für bewusste, reflektierte und auch nachhaltige Lebens- und Konsumentscheidungen schon von Kindesbeinen an. Die Schülerinnen und Schüler der Partnerschulen Verbraucherbildung Bayern sind die jungen Verbraucher von heute und die finanzstarken Konsumenten von morgen. Ihr Konsumverhalten bestimmt maßgeblich, welche Produkte auf dem Markt bestehen und unter welchen Bedingungen diese Produkte hergestellt werden. Nur mit dem notwendigen Wissen kann das eigene Konsumverhalten hinterfragt werden. Unsere Partnerschulen leisten hier vorbildliche Arbeit. Wir können nicht genug in frühzeitige Verbraucherbildung investieren."

Michael Piazolo: Schulen wichtig bei der Vermittlung von Alltagskompetenzen

Die teilnehmenden Schüler befassten sich mit den Themen „Ressource Energie: Wärme, Wasser, Strom – was können wir tun?“ und „Lebensmittel regional oder aus aller Welt – was kommt auf den Tisch?“ und reichten jeweils einen Medienbeitrag ein. Alternativ konnte ein frei wählbares Thema mit Verbraucherbezug bearbeitet werden. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo unterstreicht: „Neben den Familien spielen Schulen bei der Vermittlung von Alltagskompetenzen eine wichtige Rolle. Hier haben wir die Möglichkeit, alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, Impulse zu geben und sie frühzeitig auf ein Leben als souveräne Verbraucherinnen und Verbraucher vorzubereiten. Die Initiative ‚Partnerschule Verbraucherbildung Bayern‘ ist hier ein bewährter, wichtiger Baustein! Ich freue mich über dieses besondere Engagement der Schulen und gratuliere ganz herzlich zur Auszeichnung.“

Eva Fuchs, Landesvorsitzende des VSB und langjähriges Jurymitglied, berichtete: „Neben Fragen zur Energie befassten sich auch einige Klassen mit der anhaltend hohen Inflation und was die Preissteigerungen für ihre Familien bedeuten.“ (AZ)