Offingen/Gundremmingen

vor 34 Min.

Rasanter Faschingsauftakt mit der Offonia in Gundremmingen

Ferrari-Rot in die Welt der Formel eins getanzt: So präsentierte sich die Große Garde der Offonia in ihrem Showtanz beim Hofball.

Plus Fanfarentrommeln, bunte Shows und viele Orden: Bei ihrem Hofball entführte die Offonia die Gäste in Gundremmingen bis in die Welt der Formel eins.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Ein vollgefülltes Foyer im Gundremminger Auwald-Sportzentrum, die Offonia-Prinzengarde zum Sektempfang parat und ein erwartungsvolles Publikum: Einem prächtigen Hofball stand da am Samstag nichts im Wege. Das i-Tüpfelchen wäre noch das Prinzenpaar gewesen, das aber hatte sich jedoch für diese Saison nicht gefunden. Egal, dann wurde eben ohne ein solches, dafür wieder begleitet vom Fanfarenzug auf die Bühne einmarschiert: Allen voran die Standarte, gefolgt von der wilden Figur des „Offo“, der Offingen gegründet haben soll, Tanzmariechen, Garden, Präsident, Hofmarschall und dem Elferrat – und unter großem Applaus des Publikums.

Einmal mehr galt es für Präsident Armin Lenhart, eine ganze Menge an Ehrengästen, Ehrensenatoren und Ehrenmitglieder zu begrüßen und Moderator Hans Wörner, der Mann mit dem goldenen Mikrofon, stellte fest: „Eine super Eröffnung.“ Das Mikrofon soll ihm angeblich deswegen verliehen worden sein, weil er auf der Bühne immer so gesprächig sei – so sagt man. Verstärkung hatte Wörner ebenfalls mitgebracht, nicht mit dem kleinen Hofmarschall Samuel, sondern mit der kleinen Co-Moderatorin Jana aus dem Offonia-Nachwuchs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen