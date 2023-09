Zwei Einbrüche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

In Offingen wird ein Bürocontainer aufgebrochen, in Gundremmingen wird in eine Firma eingestiegen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei in Burgau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Zunächst meldete sich gegen 3.30 Uhr ein Anwohner der Franz-Xaver-Hieber-Straße in Offingen. Dieser gab an, verdächtige Geräusche aus der Nachbarschaft zu vernehmen. Bei einer Überprüfung der Anwesen rund um die gemeldete Straße stellten Beamte der Polizeiinspektion Burgau einen aufgebrochenen Bürocontainer fest. Ein unbekannter Täter hatte die Zugangstüre aufgehebelt. Bei der Durchsuchung des Büros konnte er eine Tasche mit Wechselgeld auffinden. Diese nahm er mit.

Noch während die Polizeibeamten Spuren am Tatort sicherten, meldete sich der Leiter einer Firma am Gundremminger Hirschbach. Dort hatte ein ebenfalls unbekannter Täter ein Fenster aufgehebelt und war in die Räumlichkeiten eingestiegen. Auch hier hatte er es auf das Wechselgeld abgesehen. Der Sachschaden, den der Einbrecher an den zwei Gebäuden verursachte, beläuft sich auf insgesamt etwa 700 Euro. (AZ)