Highspeed-Internet für Offingen

LEW Telnet beabsichtigt in Offingen einen Eigenausbau mit Glasfaser und einer Bandbreite von bis zu 1 Gbit/s bis zum Endkunden. Dazu müssten sich aber mindestens 35 Prozent der Haushalte daran beteiligen.

Plus In der Marktgemeinde Offingen könnte künftig jeder Haushalt einen direkten Glasfaseranschluss erhalten – umsonst und ohne Förderverfahren. Doch das ist an Bedingungen geknüpft.

Von Peter Wieser

Johannes Steppberger und Christian Bracharz von der LEW Telnet sagten gleich zu Beginn der Sitzung des Offinger Marktgemeinderats: „Wenn wir eine Beteiligungsquote von mindestens 35 Prozent der Haushalte erreichen, dann bauen wir auf eigene Kosten aus. Ansonsten wäre es nicht wirtschaftlich.“ Auf die Marktgemeinde kämen keine Kosten zu, aber man wünsche sich deren Unterstützung. Wie bereits in der Nachbargemeinde Rettenbach hat sich die LEW Telnet entschlossen, auch das Gebiet des Marktes Offingen – der Ortsteil Schnuttenbach ist mit einbezogen – durch einen Eigenausbau mit Glasfaser und einer Bandbreite von aktuell bis zu 1 Gbit/s bis zum Endkunden zu erschließen.

