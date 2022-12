Offingen

12:14 Uhr

In Offingen brennt eine Gartenhütte

Am frühen Sonntagmorgen hat es in der Steigstraße gebrannt. Der Schaden an einer Gartenhütte liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Am frühen Sonntagmorgen gerieten in Offingen in der Steigstraße insgesamt zwei größere, direkt aneinander angrenzende Gartenhütten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Offingen, Schnuttenbach sowie Burgau waren im Einsatz und konnten den Brand ablöschen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Seitens der Polizeiinspektion Burgau werden noch Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache durchgeführt. (AZ)

