In Offingen entstehen 24 sozialverträgliche Wohnungen

Der Zweckverband "Wohnungsbau Landkreis Günzburg" setzt sich für sozialverträgliches Wohnen ein. In Offingen startet nun bereits das zweite Projekt.

Von Celine Theiss

Im Markt Offingen werden noch in diesem Jahr sozialverträgliche Wohnungen gebaut. Denn der Zweckverband "Wohnungsbau Landkreis Günzburg" möchte die 24 Wohnungen, die dort entstehen, kaufen und vorrangig Beschäftigten des Landkreises, aber auch finanzschwachen Familien bereitstellen. Der entsprechende Wirtschaftsplan wurde in der Verbandsversammlung einstimmig beschlossen. Doch der Plan, dass an dieser Stelle im Markt Sozialwohnungen entstehen sollen, ist älter als das Bündnis selbst.

Offingens Bürgermeister Thomas Wörz erzählt, dass bereits bei der Ausweisung des Baugebiets das Thema sozialer Wohnbau aufgeschlagen war. Vor einiger Zeit war der Markt schließlich auf der Suche nach einem sozialen Träger für dieses Grundstück und suchte deshalb auch das Gespräch mit Genossenschaften. Jedoch ohne Erfolg. Als schließlich der Zweckverband ins Leben gerufen wurde, schloss sich Offingen diesem an. Und dieser investiert nun.

