Jetzt wachen die Feldkreuze wieder über Wetter und Wege

„Wir freuen uns über die gelungene Erneuerung des Schreykreuzes und des Wetterkreuzes als wichtige Wegmarken unserer Marktgemeinde und der Pfarrei St. Georg.“ So steht es auf den Plakaten, die zu einer Lichterprozession mit anschließender Segnung der beiden Flurkreuze am zweiten Adventswochenende einladen. Ein halbes Jahr waren sie von ihrem Standort verschwunden. Seit Anfang November stehen sie wieder an ihrem Platz: neu, schön, strahlend, zum Innehalten einladend. Es sind nicht die ersten Kreuze, die durch die Initiative von Stefan Offermann, dem früheren geschäftsführenden Gesellschafter der Offinger BWF Group auf diese Weise weiterleben.

