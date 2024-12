Am vergangenen Sonntag gegen 20 Uhr haben Jugendliche in der Steigstraße in Offingen Silvesterböller gezündet. Ein 66-jähriger Anwohner sprach sie an und forderte sie auf, dies zu unterlassen. Er wurde daraufhin mit einer Silvesterrakete beschossen, jedoch nicht getroffen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)

