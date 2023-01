Offingen

vor 16 Min.

Jugendliche werfen in Offingen Kanaldeckel in die Mindel

Jugendliche haben in der Nacht von Freitag auf Samstag 14 Kanaldeckel in Offingen ausgehoben.

Erheblichen Schaden richteten Jugendliche an, die am Wochenende in Offingen wüteten:: Sie entfernten unter anderem 14 Kanaldeckel. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Randalierende Jugendliche haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Offingen erheblichen Schaden angerichtet. Im Bereich der Straßen „An der Mindel“ bis zum Pfaffenbogen und zur Straße „An der Papierfabrik“ wurden 14 Kanaldeckel ausgehoben, vier davon wurden in die Mindel geworfen. Am Pfaffenbogen wurde eine Parkbank aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Die Burgauer Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ein. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

