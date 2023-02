Keine Verletzten bei Verkehrsunfall in Offingen

Ein Sattelzug und zwei Autofahrer waren in einen Unfall auf der Staatsstraße in Richtung Mindelaltheim verwickelt. Der Schaden beträgt rund 12.500 Euro.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagmorgen in Offingen ereignet. Gegen 8.30 Uhr war ein 50-Jähriger laut Polizeibericht mit seinem Sattelzug auf der Staatsstraße von Schnuttenbach in Richtung Mindelaltheim unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto, dahinter wiederum ein 51-jähriger Fahrzeugführer. Als der 51-Jährige erkannte, dass die Gegenfahrbahn frei ist, setzte er zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an. Als er auf Höhe des Pkw des 40-Jährigen war, scherte auch dieser aus, um den Sattelzug zu überholen.

Hoher Schaden bei Unfall von drei Fahrzeugen in Offingen

Der 51-Jährige wich nach links ins Bankett aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 40-Jährige hatte erkannt, dass er selbst überholt wurde, lenkte nach rechts und berührte mit seinem Fahrzeug die linke Seite des Sattelzuges. Sämtliche Beteiligte hatten ihre Fahrzeuge unter Kontrolle und hielten auf der Straße an. Es wurden laut Polizei Burgau keine Personen verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro. (AZ)