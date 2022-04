Kind rennt in Offingen auf die Straße und wird von einem Auto erfasst

Eine Autofahrerin kann in Offingen nicht mehr rechtzeitig bremsen, ihr Auto prallt mit einem fünfjährigen Kind zusammen. Es hat Glück im Unglück.

Am Freitagvormittag ist es in der Schnuttenbacher Straße in Offingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem fünfjährigen Kind gekommen. Eine 57-jährige Autofahrerin war auf der Schnuttenbacher Straße unterwegs, als laut Polizei unvermittelt das Kind auf die Fahrbahn rannte.

Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, ihr Auto stieß mit dem Kind zusammen. Der ebenfalls anwesende Vater brachte sein Kind in die Notaufnahme. Dort wurden nur leichte Verletzungen festgestellt. Am Auto entstand kein Schaden. (AZ)