Körperverletzung, Diebstahl und mehr: Anzeigen nach Faschingsumzug in Offingen

Die Polizei Burgau hatte beim Faschingsumzug in Offingen einiges zu tun. Unter anderem schlug ein 18-Jähriger einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht.

Beim sehr gut besuchten Faschingsumzug in Offingen, der am Sonntag stattgefunden hat, wurden mehrere Straftaten begangen, die von der Polizeiinspektion Burgau aufgenommen und bearbeitet werden.

Gegen 17.30 Uhr riss nach Angaben der Beamten eine 24-Jährige einen frisch gepflanzten Tujastock am Tennisplatz heraus. Sie wurde von einem Zeugen beobachtet und konnte daher schnell durch die Polizei ermittelt werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

126 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Offingen 2024 Foto: Celine Theiss

Gegen 15.45 Uhr wurde einem 18-Jährigen eine Faschingsperücke vom Kopf gezogen und vom bisher unbekannten Täter mitgenommen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro.

Fasching Offingen: Teilnehmer müssen vom Rettungsdienst versorgt werden

Gegen 17 Uhr schlugen sich ein 21-Jähriger und ein 17-Jähriger vor der Mindelhalle. Durch die wechselseitige Körperverletzung wurden beide leicht verletzt, die Brille des 17-Jährigen wurde beschädigt, wie die Polizei berichtet.

Um 19.25 Uhr wollte eine eingesetzte Streife einen Streit zwischen drei Gästen der Veranstaltung in der Mindelhalle schlichten. Ein 18-Jähriger versetzte daraufhin einem Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht. Bei der daraufhin erfolgten Festnahme trat er einem weiteren Beamten gegen das Schienbein. Ein dritter Beamter erlitt bei der Maßnahme eine leichte Knieverletzung. Die Beamten waren nach dem Einsatz weiterhin dienstfähig. Um 19.30 Uhr versetzte ein 28-Jähriger seinem 18-jährigen Kontrahenten bei einem Streit in der Hauptstraße einen Kopfstoß. Der Geschädigte verletzte sich hierbei und musste in ärztliche Behandlung.

In der Station des Rettungsdienstes, der in der neben der Mindelhalle gelegenen Schule aufgebaut war, mussten mehrere Veranstaltungsteilnehmer behandelt werden. Ein Großteil wegen Verletzungen nach Stürzen. Die aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums eingelieferten Patienten waren alle volljährig, so die Polizei Burgau. (AZ)