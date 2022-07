Kripo sucht Zeuge nach Brand einer Biertischgarnitur in Offingen

Ein 63-Jähriger steht unter Verdacht, eine Biertischgarnitur in Offingen angezündet zu haben. Ein Zeuge, der den Brand löschte, wird gesucht.

Am Sonntagabend hat ein 63-jähriger Mann eine Biertischgarnitur an einem Carport eines Wohnanwesens in Offingen in Brand gesetzt. Ein Passant, der Schlimmeres verhinderte, wird nun von der Kriminalpolizei als Zeuge gesucht.

Wie die Polizei berichtet, ging gegen 17.30 Uhr über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller ein Brandalarm in der Herrenwörthstraße ein. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass eine Biertischgarnitur an einem Carport brannte. Das Feuer war bis zum Eintreffen der Kräfte jedoch bereits gelöscht worden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung gegen einen 63-jährigen Anwohner. Der Mann wurde laut Angaben der Polizeibeamtinnen und -beamten in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Im Einsatz war die Feuerwehr Offingen mit zehn Kräften.

Die Kripo Neu-Ulm sucht einen Zeugen des Brandes in Offingen

Bei ungehindertem Brandverlauf hätten angrenzende Bauten mit hoher Wahrscheinlichkeit Feuer gefangen. Deshalb ermittelt die Kripo Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein vorbei radelnder Passant den Brand entdeckt und gelöscht, seine Fahrt dann aber fortgesetzt. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Helfer, sich als Zeuge bei der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-270 zu melden. (AZ)