Mann stiehlt Taxi und fährt damit nach Giengen

Während der Taxifahrer sich um den Motor kümmern will, übernimmt ein Passagier das Fahrzeug. Zwei aus der Gruppe sind noch flüchtig.

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages beförderte ein Heidenheimer Taxifahrer vier Fahrgäste von Heidenheim über Jettingen-Scheppach nach Offingen. Als eine Kontrollleuchte im Fahrzeug aufleuchtete, hielt er laut Polizei an und sah im Motorraum nach. Diese Gelegenheit ergriff einer der Fahrzeuginsassen und fuhr mit dem Taxi los. Über ein internes Ortungssystem konnte die Taxizentrale den Standort des Fahrzeuges nachvollziehen und der Polizei mitteilen. Bei der Fahndung nach dem Taxi konnten zwei der vier Fahrzeuginsassen durch die Polizei ergriffen werden, zwei sind weiterhin flüchtig. Das Taxi konnte letztlich festgefahren in einer Wiese im Industriegebiet bei Giengen a.d. Brenz ohne Insassen festgestellt werden. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine genauen Erkenntnisse vor, die Tageseinnahmen des Taxifahrers fehlten jedoch gänzlich. (AZ)