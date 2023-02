Mehrere Polizeieinsätze nach Faschingsumzug in Offingen

Die Polizei hat am Sonntag nach dem närrischen Treiben in Offingen viel zu tun. Es gibt einige Körperverletzungen. Warum ein Mann in Gewahrsam genommen wird.

Drei als Robin Hood verkleidete Personen befanden sich gegen 23.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Mindelhalle in Offingen. Die Gruppe bestand aus zwei Männern und einer Frau. In der Hauptstraße versetzte einer der beiden Männer einem Anwohner, der vor seinem Haus stand, grundlos einen Faustschlag ins Gesicht. Laut Polizeiangaben kippte im Anschluss derselbe Täter noch ein mobiles Toilettenhäuschen um, das in der Nähe stand. Ob dies beschädigt wurde, muss mit dem Eigentümer noch geklärt werden. Die drei Personen waren allesamt zwischen 20 und 25 Jahren alt und erkennbar angetrunken.

Die beiden Männer hatten braunes, kurzes Haar, ohne Brille und Bart. Die Männer waren zwischen 175 und 185 Zentimeter groß. Die Frau, etwa 150 Zentimeter groß, hatte langes, blondes Haar, ohne Brille und war mit einer Lederhose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Identität der Drei machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222-96900 bei der Polizeiinspektion in Burgau zu melden.

Gegen 17.45 Uhr drängelte sich ein Faschingsbesucher an der Warteschlange der Bar in der Mindelhalle vorbei. Damit war ein anderer Gast wohl nicht einverstanden und schlug dem Drängler mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt eine Prellung im Gesicht, wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte. Dem Schläger gelang es, sich unentdeckt zu entfernen. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Polizei in Burgau nimmt uneinsichtigen Faschingsnarr in Gewahrsam

Ein 25-Jähriger, der sichtbar betrunken war, fiel gegen 17.30 Uhr dem Securitypersonal in der Mindelhalle auf. Der Mann verhielt sich aggressiv und provozierend gegenüber anderen Gästen. Daraufhin wurde er der Halle verwiesen. Da sich der Mann nicht entfernte wurde die Polizei gerufen. Auch hier kam er laut Polizeiangaben dem erteilten Platzverweis nicht nach und wollte sich auch nicht ausweisen. Darauf wurde er in Gewahrsam genommen und zur Polizei nach Burgau gebracht. Dort wurde er von seiner Mutter abgeholt.

Bereits am Nachmittag konnte eine Polizeistreife in der Steigstraße einen 22-Jährigen beobachten, wie er einen Gullideckel aushob und ihn auf den Gehweg legte. Als er die Polizeibeamten entdeckte, flüchtete dieser und tauchte unerkannt im Faschingstrubel unter. Über seine Freunde, die ihn begleiteten, konnte er per Telefon aufgefordert werden, zurückzukehren. Nach einiger Zeit kam er tatsächlich zum Tatort zurück. Über die gegen ihn aufgenommene Anzeige wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr machte er sich lustig. Ein Alkoholtest bei dem Mann erbrachte einen Wert von etwas mehr als 2,5 Promille. Nach der daraufhin angeordneten Blutentnahme wurde er entlassen. (AZ)