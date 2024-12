Mit fast zwei Promille vom Rad gestürzt

Am Samstag hat ein Zeuge gegen 23 Uhr beobachtet, wie ein 36-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Offingen fuhr und nach kurzer Fahrtstrecke vom Rad fiel. Die hinzugerufene Polizei stellte bei der Kontrolle fest, dass der Mann einen Alkoholwert von knapp zwei Promille hatte. Es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Durch den Sturz wurde er nicht verletzt, so die Polizei. (AZ)

