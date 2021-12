Offingen

Musiker aus der Region singen kritisches Weihnachtslied für guten Zweck

Plus Ein Sänger aus Offingen hat mit zwei anderen Musikern aus der Schlagerbranche ein Weihnachtslied produziert. Mit den Einnahmen wollen sie benachteiligten Kindern helfen.

Von Sophia Huber

Verschneite Skihütte oder sonniges Mallorca? Da kann sich Stefan Emele nur schwer entscheiden. Aktuell tendieren der 28-jährige Produzent und seine beiden Kollegen, Dennis Haupeltshofer aus Offingen und der Sänger PaulMusic, eher zum kalten Winter. Das hat einen bestimmten Grund. Die drei, die schon seit mehreren Jahren in der Musikbranche tätig sind, haben ein Weihnachtslied produziert, das an diesem Freitag erschienen ist. Die Besonderheit ist dabei nicht nur, dass der Song "Weihnachtszeit" in wenigen Wochen entstanden ist.

