Offingen

vor 17 Min.

Nackter badender Mann erschreckt zwei Kinder am "Mindelstrand"

Ein Mann badet in Offingen ohne Badehose in der Mindel, zwei Mädchen beobachten ihn, die Eltern rufen die Polizei. Was die Polizeistreife feststellt.

Die Mutter einer 14-Jährigen meldete am Sonntag gegen 18 Uhr bei der Polizei, dass ihre Tochter einen nackten Mann am sogenannten Mindelstrand in Offingen gesehen hätte. Das Mädchen war mit ihrer 13-jährigen Freundin unterwegs. Der Mann würde sich im Uferbereich aufhalten und etwas trinken. Die verständigte Polizeistreife erblickte den Nackten an der beschriebenen Stelle. Dessen Angaben zufolge wollte er in der Mindel baden, hätte aber keine Badehose dabei. Bei der Personenüberprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von knapp mehr als eineinhalb Promille. Die Beamten erteilten den Mann einen Platzverweis. (AZ)

