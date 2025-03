Neues „Haus der Musik“: Was verbirgt sich in der Zeitkapsel?

Frühlingshafter Sonnenschein: Der Himmel meinte es gut, als im gerade fertig gestellten Rohbau für das neue „Haus der Musik“ in Offingen am Sonntag eine Zeitkapsel vor geladenen Gästen aus Politik und Kultur in eine Wand im Erdgeschoss eingelassen wurde. „Eine Botschaft für die Zukunft, mit einem Stück Gegenwart, das künftigen Generationen Einblick in unsere Zeit, unsere Gedanken und unsere Visionen geben soll“, umriss Bürgermeister Thomas Wörz in seinem Grußwort den Inhalt der Kapsel.

