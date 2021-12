Öl läuft aus Altglascontainer und führt zu Feuerwehreinsatz in Offingen

Ein Passant stellt fest, dass aus einem Altglascontainer in Offingen Öl läuft. Die Feuerwehr rückt mit einem Kran an.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag gegen 11 Uhr an der Wertstoffstation am Sportplatz in Offingen gekommen. Ein Passant hatte festgestellt, dass aus einem Altglascontainer Öl ausläuft. Mit einem Kran der Feuerwehr konnte der Container angehoben werden.

Nach dem Öffnen des Containerbodens wurde von der mittlerweile verständigten Polizeistreife ein Glas mit Altöl gefunden. Aus diesem war das Öl ausgelaufen, berichten die Beamten. Die Einsatzkräfte vermuten, dass es etwa ein Liter war. Das Öl konnte von der Feuerwehr gebunden werden. (AZ)