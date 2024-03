Haushalt verabschiedet: Offingen hat hohe Rücklagen und weniger Schulden

Plus Der Marktgemeinderat Offingen verabschiedet den Haushalt für das Jahr 2024. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dabei.

Im Dezember des vergangenen Jahres wurde das Investitionsprogramm beschlossen, jetzt wurde der Haushalt 2024 verabschiedet. Rundum zufriedene Gesichter gab es im Offinger Marktgemeinderat. Bürgermeister Thomas Wörz freute sich, dass der Markt wirtschaftlich gut dastehe. Nur ein Punkt trübe das positive Bild.

Knapp 14 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen des Haushalts 2024 bei einem Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 10,2 Millionen und einem Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 3,75 Millionen Euro. Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) ging zunächst auf das, wie er sagte, "schönste Thema", die Rücklagen, ein. Diese lagen zum 1. Januar bei rund 7,17 Millionen Euro und werden gegen Ende des Jahres immer noch 5,4 Millionen Euro betragen, sofern alle Vorhaben wie geplant realisiert werden. Seit 2016 und mit dem Bau der Kindertagesstätte, der größtenteils aufgrund des extrem niedrigen Zinssatzes mit einem Kredit finanziert wurde, hat der Markt Schulden. Durch die kontinuierliche Tilgung werden diese zum 31. Dezember noch bei etwa 1,32 Millionen Euro liegen. Man habe es, auf das Ende des Jahres betrachtet, einerseits geschafft, bei stabilen Steuersätzen Rücklagen von mehr als fünf Millionen Euro aufzubauen und gleichzeitig eine Million Euro Schulden abzubauen, betonte Wörz.