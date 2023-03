Offinger Kläranlage stößt an Grenzen ihrer Kapazitäten

Plus Bei der Verbandsversammlung des Abwasserverbands Mindel-Kammel wurde unter anderem der Haushalt beschlossen. Auch in kommenden Jahren wird es Sanierungen geben.

Als ein arbeitsreiches Jahr hatte der Vorsitzende und Offingens Bürgermeister Thomas Wörz bei der Verbandsversammlung des Abwasserverbands Mindel-Kammel im Offinger Rathaus das vergangene bezeichnet. Die Kläranlagenbilanz im Betriebsjahr 2022 zeigte es deutlich: Unter anderem war es geprägt von Vorbereitungen zur wasserrechtlichen Genehmigung und von Sanierungsmaßnahmen, zudem wurde aufgrund eines Todesfalls die Kläranlage in Waldkirch für drei Monate mitbetreut. Es verstehe sich von selbst, dass man helfe, wenn eine Nachbarkommune in einer solchen Situation sei, so Wörz.

Was die Kläranlage in Offingen betrifft: Hier machen sich die Investitionen in der Vergangenheit vor allem bei den Stromkosten bemerkbar. Mit dem Blockheizkraftwerk und der Photovoltaikanlage konnte etwas mehr als die Hälfte des benötigten Stroms selbst erzeugt werden. Die Reinigungsleistung der Anlage liegt auf einem hohen Niveau, aber: „Wir bewegen uns haarscharf an der Kapazitätsgrenze“, betonte Wörz. Wichtig sei, zu wissen, welche Möglichkeiten es gäbe, die Kapazitäten zu erhöhen. Das soll im vierten Quartal mit Hilfe eines geeigneten Fachbüros erfolgen, die entsprechenden Mittel dazu sollen im Haushalt 2024 berücksichtigt werden.

Eine neue Stelle soll in der Kläranlage Offingen geschaffen werden

An die Grenzen stößt die Kläranlage auch dahingehend, was den Stellenplan mit derzeit vier Vollzeitstellen betrifft. Vorgesehen ist das Schaffen einer fünften Vollzeitstelle. Notwendige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen können dadurch vermehrt in Eigenregie durchgeführt und müssen nicht an Fremdfirmen vergeben werden, welche ohnehin immer schwieriger zu finden sind. Eine wesentliche Rolle spielt zusätzlich das Sicherstellen der Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, hinzu kommen die zunehmenden administrativen Aufgaben.

Bei der Versammlung wurde auch der vom Verbandsausschuss vorberatene Haushaltsplan 2023 mit den zwischenzeitlich vorgenommen Veränderungen und Anpassungen beschlossen. Verbandsvorsitzender Wörz betonte: Man lege stets ein Augenmerk darauf, was notwendig sei und was man eventuell noch aufschieben könne. Man müsse sich aber auch bewusst sein, dass man über eine ältere Anlage verfüge, die in den kommenden Jahren Sanierungen erfordere. Ziel sei, auch künftig in die Anlage zu investieren, um ein gleichbleibendes Niveau zu erhalten und in keinen Investitionsstau zu gelangen. Kämmerer Christoph Zeh fügte an: Aufgrund zurückhaltenden Wirtschaftens im Jahr 2022 und einer wider Erwarten guten Stromkostenentwicklung werde man an die Mitglieder des Abwasserverbands Mindel-Kammel eine Ausschüttung vornehmen können.

Zuvor war die Jahresrechnung 2021 festgestellt worden, weiter wurde Hauptamtsleiter Roman Bihler als Nachfolger von Brigitte Fischer zum Geschäftsleiter des Abwasserverbands Mindel-Kammel bestellt.