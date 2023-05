Offingen

vor 33 Min.

Offinger und Schnuttenbacher Feuerwehrhäuser sind zu klein

Plus Im Marktgemeinderat wurde der Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. Auch ein neues Ratsmitglied wurde mit Jonas Wörz vereidigt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

So viele Zuhörer wie am Montag gab es in Offingen bei einer Marktgemeinderatssitzung schon lange nicht mehr. Geschätzt 80 Prozent von diesen waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Offingen und der Freiwilligen Feuerwehr Schnuttenbach. Grund dafür waren die Vorstellung und Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans.

Der Unterhalt einer Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden. Zur ausreichenden Berücksichtigung örtlicher Gefahrenpotenziale und um eine optimale Aufgabenwahrnehmung durch die Wehr zu gewährleisten, sollen diese grundsätzlich einen Feuerwehrbedarfsplan aufstellen. Das war auch der Wunsch der Kommandanten der Offinger und der Schnuttenbacher Wehr gewesen, im Dezember 2020 hatte der Offinger Marktgemeinderat dies mit deutlicher Mehrheit beschlossen, und im April 2021 war die Firma Lülf+ Sicherheitsberatung GmbH beauftragt worden. Was bereits vorher schon bekannt war: Bei den Feuerwehrgerätehäusern in Offingen und in Schnuttenbach besteht Handlungsbedarf, und erste Schritte hat der Markt bereits unternommen. Er sei zuversichtlich, dass man beim Gerätehaus in Offingen noch in diesem Jahr mit der Bauleitplanung starten könne, so Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD). In Schnuttenbach sei man in Diskussion hinsichtlich eines Dorfgemeinschaftszentrums in Verbindung mit der Feuerwehr, man komme voran, aber es brauche seine Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen