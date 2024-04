Offinger und Schnuttenbacher sorgen für ein schönes Ortsbild

100 Freiwillige aus den Offinger und Schnuttenbacher Vereinen und 20 Soldaten aus der Patenkompanie aus Dillingen haben den Ort sauberer gemacht.

Auch in Offingen und Schnuttenbach fand kürzlich traditionell eine Flurreinigungsaktion statt. Wie jedes Jahr beteiligen sich die Offinger an den Umweltwochen des Landkreises und säuberten in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Jägern Wald- und Feldfluren. Bürgermeister Thomas Wörz freute sich über gut 100 freiwillige Helferinnen und Helfer aus den verschiedensten Offinger und Schnuttenbacher Vereinen und 20 Soldaten aus der Patenkompanie aus Dillingen. Als ein starkes Symbol der lebendigen Patenschaft zwischen der 4. Kompanie der Luitpoldkaserne Dillingen und dem Markt Offingen wertete der Bürgermeister die Beteiligung der Soldatinnen und Soldaten.

Bürgermeister Thomas Wörz lobte das Engagement der Helferinnen und Helfer und freute sich vor allem über die Beteiligung vieler Kinder und Jugendlicher die so bereits in jungen Jahren im Miteinander für ihren Markt Offingen aktiv werden. In den Offinger und Schnuttenbacher Fluren war zwar wieder jeglicher Müll zu finden, im Verhältnis zu den Vorjahren jedoch wesentlich weniger.

Im Anschluss an die Säuberungsaktion lud der Markt Offingen die Helfer zu einem Mittagessen in den Landgasthof Krone und ins Schnuttenbacher Schützenheim ein. Der Markt Offingen dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement für eine saubere und lebenswerte Umgebung. Solche gemeinschaftlichen Aktionen tragen maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken und das örtliche Miteinander zu festigen, so der Bürgermeister. (AZ)