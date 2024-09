Oscar-prämierter Film zur Demenzwoche im Kino

Im Rahmen der diesjährigen Demenzwoche findet eine Kinoveranstaltung zum Thema „Demenz“ bei den Donau-Lichtspielen in Offingen statt. Gezeigt wird „The Father“ – ein Film, der eine Demenz-Erkrankung in den Vordergrund stellt. Der Film erhielt 2021 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch als auch den Oscar für den besten männlichen Hauptdarsteller.

Zum Inhalt: Der zweifache Oscar-Gewinner Sir Anthony Hopkins spielt in „Father“ den 80-jährigen Anthony, der an Demenz erkrankt ist und Schwierigkeiten damit hat, seine Diagnose zu verstehen. Die Stimmungslagen des alten Mannes wechseln stark – mal ist er fröhlich, mal merklich gereizt. Auch das sogenannte herausfordernde Verhalten zeigt sich bei ihm: ohne es selbst zu bemerken, verletzt er mit beleidigenden Äußerungen die Menschen um ihn herum, obwohl diese ihm eigentlich nur helfen wollen. „The Father“ lässt den Zuschauer mit einem klammen Gefühl zurück. Denn der Film zeigt nicht einfach nur einen alten Mann, der an Demenz leidet. Er nimmt den Zuschauer mit in die Wahrnehmung und das verzerrte Zeitgefühl des Dementen. Der Zuschauer erfährt am eigenen Leib, wie es sich anfühlen muss, wenn nach und nach der Verstand nachlässt.



Im Rahmen der 5. Bayerischen Demenzwoche lädt die Fachstelle für pflegende Angehörige mit ihren Kooperationspartnern alle Interessierten ein, sich mit dem Thema Demenz in seinen vielen Ausprägungen auseinanderzusetzen. Die Demenzwoche und ein

vielfältiges Programm sollen dazu beitragen, für diese Art der Gedächtnisstörung zu sensibilisieren und Berührungsängste abzubauen. Der Film läuft am Donnerstag, 19. September, in den Donau-Lichtspielen Offingen. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr und Ende gegen 20.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. (AZ)