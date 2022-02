Perfider Schockanruf erschreckt Frau aus Offingen

Die Betrugsmasche der Schockanrufe ist glücklicherweise bekannt. Eine Frau aus Offingen erhielt am Telefon schreckliche Nachrichten. Doch sie reagierte richtig.

In einem weiteren Fall eines versuchten Trickbetrugs durch einen Schockanruf ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. So wurde am Mittwochmittag wurde eine Frau aus Offingen von einem Betrüger angerufen, der sich als ihr Sohn ausgab und vorgab, dass er einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch getötet worden sei. Anschließend übergab dieser Anrufer das Gespräch an eine zweite Person, die sich als Polizeibeamter ausgab und der Geschädigten glaubhaft machen wollte, dass der angebliche Sohn ins Gefängnis muss. Dies könnte angeblich nur abgewendet werden, wenn eine Kaution von mehr als 10.000 Euro hinterlegt wird. Die Offingerin erkannte jedoch den Betrugsversuch und zeigte diesen bei der Polizeiinspektion Günzburg an. Es kam zu keiner Übergabe von Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen. Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. (AZ)