Personalkosten und Betriebsaufwand steigen in der Verwaltungsgemeinschaft Offingen

Plus Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen hat den Haushalt beschlossen. Neues gibt es von der Musikschule.

Erneut verzeichnet die Verwaltungsgemeinschaft Offingen einen Anstieg im Gesamtvolumen ihres Haushaltes. Er beträgt rund 2,22 Millionen Euro, mit 2,13 Millionen Euro hat der Verwaltungshaushalt erstmals die Zwei-Millionen Euro-Marke überschritten. In ihrer Sitzung im Gundremmiger Rathaus hat die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Offingen den Haushalt 2022 beschlossen. Gestiegene Personalkosten, in denen auch der Personalaufwand für die Musikschule Gundremmingen, Offingen und Rettenbach berücksichtigt ist – sie betragen etwa 70 Prozent der Ausgaben – und höhere Betriebskosten: „Es ist klar, dass auch uns enorme Preissteigerungen treffen werden“, erklärte Kämmerer Christoph Zeh, der im selben Zug die fortschreitende Digitalisierung ansprach.