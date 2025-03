Das Offinger Gewerbegebiet Pfaffenbogen soll erweitert werden

Es war kurz nach der Jahrtausendflut im Juni 2024, als die Firma Ebrofrost mit dem Wunsch, ihren Standort in Offingen zu erweitern, auf den Bürgermeister zukam. Das berichtete Thomas Wörz (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Obwohl sie selbst vom Hochwasser betroffen war, will die Firma hier investieren“, betonte Wörz. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Unternehmen, das im Offinger Gewerbegebiet Pfaffenbogen angesiedelt ist, will sich gewerblich vergrößern. Dafür ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig.

Pauline Held Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Wörz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gewerbegebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis