Polizei sucht Verursacher zweier Unfälle in Günzburg und Offingen

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei. In Offingen und Günzburg wurden Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die erste Unfallflucht ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen nahe Schnuttenbach. Gegen 5.20 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Auto von Gundremmingen in Richtung Mindelaltheim unterwegs. Auf Höhe Schnuttenbach befand er sich im Kreisverkehr, als von rechts ein Sattelzug einfuhr und mit seinem Fahrzeug kollidierte. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der entstandene Sachschaden am Auto des 46-Jährigen beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900.

Auto am Günzburger Marktplatz angefahren

Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, als ein Auto auf einem Restaurantparkplatz am Marktplatz angefahren und beschädigt wurde. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet unter Telefon 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)