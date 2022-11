Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Offingen

Eine unbekannte Person fährt ein geparktes Auto in Offingen an, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat ein geparktes Auto in Offingen angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizei wurde das Auto am vergangenen Dienstag, im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr, angefahren. Am beschädigten Fahrzeug stellten die Beamten weißen Lackabrieb fest. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Rufnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)