Schwerer Unfall in Schnuttenbach: 16-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstagabend hat sich auf der Mindelaltheimer Straße bei Offingen auf Höhe Schnuttenbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stieß dort gegen 21 Uhr eine 16-jährige Mopedfahrerin mit einem von links kommenden, zur Vorfahrt berechtigten Auto zusammen, als sie von Schnuttenbach aus auf die Staatsstraße einbiegen wollte.

Unfall in Offingen mit Moped: 16-Jährige kracht mit Auto zusammen

Laut Polizei wurde die 16-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 59 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Feuerwehr Schnuttenbach und Rettungshubschrauber vor Ort

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Neben dem Rettungshubschrauber befanden sich außerdem der Rettungsdienst, Notarzt sowie 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schnuttenbach vor Ort. Die Staatsstraße war auf Höhe des Unfallorts bis 23.30 Uhr gesperrt.

Foto: Kreisbrandinspektion Günzburg

In Edenhausen, einem Stadtteil von Krumbach, hat sich erst am Vortag ebenfalls ein Unfall zwischen einem jungen Verkehrsteilnehmer und einem anderen Autofahrer ereignet. Außerdem wurde erst kürzlich eine Seniorin in Offingen von einem Auto gestreift und ist dabei verletzt worden. Dabei hätte der Fahrer gar nicht fahren dürfen. (mit AZ)