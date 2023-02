Schwerer Unfall: Mitarbeiterin gerät mit Finger in Maschine

Eine 42-Jährige verletzt sich bei Betriebsarbeiten in Offingen schwer. Sie muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Ulm gebracht werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag in einer Firma in der Rappenwörthstraße in Offingen ereignet. Eine 42-jährige Mitarbeiterin verletzte sich laut Polizei gegen 11.45 schwer am Finger. Die Frau arbeitete an einer Maschine und brachte dabei einen Finger in diese Maschine. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ulm gebracht. Ein Fremdverschulden konnte die Polizei nicht feststellen. (AZ)