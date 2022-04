Seitenspiegel bei Offingen angefahren und dann geflüchtet

Ein missglückter Überholvorgang führte nahe Offingen zu einem Unfall mit dem Gegenverkehr. Die Polizei sucht nach den Verursachern.

Die Polizei in Burgau ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Offingen und Peterswörth ereignete. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto gegen 7.40 Uhr in Richtung Peterswörth unterwegs und fuhr dort in einer Kolonne hinter einem langsam fahrenden Lastwagen. Im Gegenverkehr wollte ein Fahrzeug gerade einen Lastwagen überholen, brach aber aufgrund des Gegenverkehrs den Überholvorgang ab. Das überholende Auto berührte dennoch den Außenspiegel am Fahrzeug des 18-Jährigen.

Fahrer flüchtet, nachdem er bei Offingen einen Außenspiegel angefahren hat

Die oder der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Offingen fort, obwohl der Anprall bemerkt worden sein musste. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugen um einen weißen VW handeln, der Typ und das Kennzeichen sind nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)