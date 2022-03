Offingen/Senden

vor 16 Min.

Sechs Kilo Drogen: Haft und Entzug für Dealer und Komplizin

Plus Das Landgericht verurteilt einen 45-jährigen Rauschgiftsüchtigen und die 34-jährige Mitangeklagte, weil sie in Offingen und Senden kiloweise Amphetamine verkauft haben.

Von Wolfgang Kahler

Wegen des Handels mit sechs Kilogramm Amphetamin hat das Landgericht Memmingen mehrjährige Gefängnisstrafen in Kombination mit einer Drogentherapie gegen einen 45-Jährigen aus dem Landkreis Neu-Ulm und eine 34-Jährige aus dem Landkreis Landsberg verhängt. Das Rauschgift war in Offingen und im Landkreis Neu-Ulm an einen Abnehmer verkauft worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen