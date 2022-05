Sie sägten den Maibaum um: Jetzt haben sich die Täter gestellt

Das Umsägen des Maibaums in Schnuttenbach sei "Blödsinn" gewesen und sie wollen Wiedergutmachung leisten: Sieben junge Erwachsene stellten sich bei der Polizei

Die Sachbeschädigung an den Maibäumen in Schnuttenbach und Gundremmingen sind aufgeklärt: Es handelte sich um insgesamt sieben junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Nun stellten sie sich selbst bei der Polizeiinspektion Burgau und gaben beide Sachbeschädigungen zu.

Ein Zeuge sah in Gundremmingen das Fluchtfahrzeug

In der Nacht zum 1. Mai hatten unbekannte Täter zunächst den Maibaum in Schnuttenbach umgesägt. Der Baum fiel auf ein Haus und blieb in der Stromleitung hängen. Er musste von der Feuerwehr geborgen werden. Als die Täter auch den Gundremminger Maibaum umsägen wollten, wurde das von einem Zeugen bemerkt. Dieser verständigte die Polizei. Am vergangenen Wochenende ermittelte die Polizei nach eigenen Angaben die Tatverdächtigen. Das Kennzeichen eines der beiden Autos, das der Tätergruppe in Gundremmingen zur Flucht gedient hatte, war bekannt. Über intensive Zeugenvernehmungen bekamen die Beamten einen Hinweis auf das zweite beteiligte Fahrzeug.

Die Schadenshöhe in Schnuttenbach ist noch nicht bekannt

Noch bevor der mutmaßliche Fahrer zur Vernehmung vorgeladen wurde, kamen alle Beschuldigten von sich aus zur Wache der Polizei Burgau. Sie erklärten, "Blödsinn" gemacht zu haben und gaben beide Sachbeschädigungen zu. Weiter wollten sie sich mit den Geschädigten in Verbindung setzen und Wiedergutmachung leisten. Nach dem Motiv befragt, gaben sie alle an, dass sie die Bäume nur umsägen und nicht mitnehmen und woanders aufstellen wollten.

Die Beamten stellten im Anschluss auch die elektrische Kettensäge sicher. Die genaue Schadenshöhe an der Stromleitung und dem beschädigten Wohnhaus sowie an den beiden Maibäumen kann noch nicht genau beziffert werden. (AZ)