Offingen

06:00 Uhr

Solarpark Schnuttenbach soll erweitert werden

Plus Der Marktgemeinderat beschäftigt sich außerdem mit der Einführung der allgemeinen Umsatzsteuerpflicht. Die Ergebnisse des Fotowettbewerbs liegen vor.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Bereits im April hatte der Offinger Marktgemeinderat der Erweiterung des entlang der Bahnstrecke gelegenen Solarparks Schnuttenbach zugestimmt. In der jüngsten Sitzung wurden zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Erweiterung Solarpark Schnuttenbach 'An der Bahnlinie Augsburg–Günzburg'" die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse gefasst. In einem ersten Entwurf des Planungsbüros der Betreiber ist für die Erweiterung die östlich angrenzende Fläche, die bisher als Ausgleichsfläche für den bestehenden Solarpark diente, vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen