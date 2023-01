Supermarkt-Mitarbeiter soll in Offingen betrogen und gestohlen haben

Ein unerlaubter Griff in die Kasse und das doppelte Abrechnen eines Pfandzettels bringen einem 19-Jährigen in Offingen eine Anzeige ein.

Der Inhaber eines Verbrauchermarktes in Offingen erstattete am vergangenen Freitag Anzeige gegen einen Mitarbeiter. Der 19-Jährige habe wohl, so die Polizei, beim Einlösen eines Pfandzettels in Höhe von 16,50 Euro das Geschäft betrogen, indem er diesen manuell abrechnete, dem Kunden das Geld ausbezahlte und später über die Kasse erneut abrechnete. Zudem hatte er aus einer anderen Kasse zehn Euro entnommen. (AZ)